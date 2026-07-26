Governo Lula convoca embaixador na Argentina após críticas de Javier Milei a Alexandre de Moraes

Diplomata brasileiro retornará a Brasília para consultas após declarações do presidente argentino contra o ministro do STF

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após as declarações do presidente argentino, Javier Milei, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada na madrugada deste domingo (26).

A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo. Bitelli desembarca em Brasília nesta segunda-feira (27), conforme detalhado pelo portal.

A convocação de um embaixador para consultas é uma medida diplomática utilizada para demonstrar insatisfação nas relações entre países. Ao solicitar o retorno temporário de seu representante, o governo sinaliza que acompanha com preocupação o momento da relação bilateral e avalia os próximos desdobramentos da política externa.

Ontem, o presidente argentino chamou Moraes de "lixo careca" por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em Brasília por tentativa de golpe de Estado. A declaração fez parte de um longo discurso de Milei na convenção do PL que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro.