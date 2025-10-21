Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Morre fisiculturista multicampeão, Kadu Santos, aos 31 anos

A causa da morte ainda não foi revelada pelos familiares

Victoria Rodrigues
fonte

Kadu Santos já foi 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral da competição Muscle Contest. (Foto: Reprodução/ Instagram | @kadusantos93)

Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido no universo do fisiculturismo como Kadu Santos, morreu aos 31 anos nesta segunda-feira (20), no Rio Grande do Sul. O atleta era conhecido por prestar consultorias online e compartilhar sua rotina de treinos nas redes sociais, onde somava mais de 12 mil seguidores.

A morte do fisiculturista foi comunicada por familiares por meio das redes sociais. A causa do falecimento ainda não foi divulgada. “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado”, escreveu o pai, Amauri Santos, em uma publicação que gerou comoção entre fãs e seguidores do atleta.

Nos comentários da postagem, diversas pessoas lamentaram a morte precoce de Kadu e prestaram solidariedade à família. “Lamento imensamente pela partida precoce de seu filho. Estarei orando para Deus confortar o seu coração, da Iva e de todos os que o amavam”, disse uma internauta. Outra escreveu: “Meus sentimentos por tão irreparável perda. Deus os conforte nesse momento tão difícil”.

VEJA MAIS

image Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

image Médica espancada por ex-namorado fisiculturista cobre tatuagens feitas para ele
Samira cobriu o nome de Pedro em seu braço com uma borboleta e flores, por uma tatuadora que se ofereceu para fazer o projeto de graça.

image Médica que teve rosto desfigurado por fisiculturista diz que fingiu desmaio para não ser morta
O lado esquerdo do rosto está paralisado e ela também perdeu 50% da visão do olho mais atingido

Noivado de Kadu Santos

Em julho deste ano, após participar de uma competição, Kadu pediu em casamento a namorada, Sabrina Wollman. Os dois estavam juntos desde agosto de 2021 e compartilhavam momentos de treinos na academia. Sabrina, também personal trainer, fez uma declaração após o pedido de noivado.

“Te amo com todo o meu coração, te admiro e tenho muito orgulho de quem nós nos transformamos juntos ao longo desses anos. Obrigada por fazer com que eu seja a melhor versão de mim mesma sempre. Te escolho todos os dias para dividir essa vida doida comigo!”, escreveu Sabrina Wollfman, que também é personal trainer.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

kadu santos

fisiculturista

morte

familiares

competições
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado no Brasil; saiba onde

Com uma altura impressionante de 54 metros, a nova obra superará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

17.10.25 21h34

Inmet emite alerta vermelho para tempestade no Sul do País

17.10.25 9h58

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

12.10.25 16h47

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Ministro Jader Filho explica funcionamento do Programa Reforma Casa Brasil

Durante o programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal, o ministro das Cidades afirmou que R$ 40 bilhões serão destinados a revitalizações de residências em todos os municípios brasileiros

21.10.25 8h50

"Ratos bar"

VÍDEO: Jovens fazem festas dentro de esgoto a céu aberto e viralizam

Os vídeos que viralizaram na internet mostram vários influenciadores dançando e fazendo festas dentro do esgoto

21.10.25 10h25

TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa zero de transporte público depende da qualidade, afirma ministro Jader Filho

O ministro das Cidades conversou, na manhã dessa terça-feira (21), no programa “Bom Dia, Ministro”, sobre a modicidade da tarifa de ônibus no Brasil

21.10.25 10h10

BRASIL

Reforma Casa Brasil: veja o que é e como funciona o programa do Governo Federal

O ministro das Cidades, Jader Filho, contou detalhes da iniciativa durante o “Bom Dia, Ministro” na manhã dessa terça-feira (21)

21.10.25 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda