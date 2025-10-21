Morre fisiculturista multicampeão, Kadu Santos, aos 31 anos

Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido no universo do fisiculturismo como Kadu Santos, morreu aos 31 anos nesta segunda-feira (20), no Rio Grande do Sul. O atleta era conhecido por prestar consultorias online e compartilhar sua rotina de treinos nas redes sociais, onde somava mais de 12 mil seguidores.

A morte do fisiculturista foi comunicada por familiares por meio das redes sociais. A causa do falecimento ainda não foi divulgada. “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado”, escreveu o pai, Amauri Santos, em uma publicação que gerou comoção entre fãs e seguidores do atleta.

Nos comentários da postagem, diversas pessoas lamentaram a morte precoce de Kadu e prestaram solidariedade à família. “Lamento imensamente pela partida precoce de seu filho. Estarei orando para Deus confortar o seu coração, da Iva e de todos os que o amavam”, disse uma internauta. Outra escreveu: “Meus sentimentos por tão irreparável perda. Deus os conforte nesse momento tão difícil”.

Noivado de Kadu Santos

Em julho deste ano, após participar de uma competição, Kadu pediu em casamento a namorada, Sabrina Wollman. Os dois estavam juntos desde agosto de 2021 e compartilhavam momentos de treinos na academia. Sabrina, também personal trainer, fez uma declaração após o pedido de noivado.

“Te amo com todo o meu coração, te admiro e tenho muito orgulho de quem nós nos transformamos juntos ao longo desses anos. Obrigada por fazer com que eu seja a melhor versão de mim mesma sempre. Te escolho todos os dias para dividir essa vida doida comigo!”, escreveu Sabrina Wollfman, que também é personal trainer.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)