Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Estadão Conteúdo

Um fisiculturista de 41 anos foi morto a facadas dentro do apartamento em que morava, em Chapecó, na manhã de domingo, 7. A principal suspeita pelo crime é a mulher dele, de 43 anos. Ela também se feriu e está internada em um hospital da mesma cidade, sob custódia da polícia.

Na manhã de domingo, dia 7, vizinhos ouviram uma intensa discussão no apartamento onde Valter de Vargas Aita morava com a mulher, cujo nome não foi divulgado. Chamaram a polícia, que, quando chegou ao prédio, encontrou Aita caído na escadaria, no andar de seu apartamento. Os agentes constataram que o fisiculturista, que também atuava como professor de Educação Física e personal trainer, morreu no local.

A mulher dele estava dentro do apartamento, também ferida. Ela foi levada a um hospital de Chapecó, onde permanecia internada até esta segunda-feira, 8. Seu estado de saúde é "estável", informou a Polícia Civil. A mulher já havia sido condenada a 15 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte).

Os policiais ainda não sabem o que aconteceu dentro do apartamento - vizinhos relataram gritaria e briga, mas ainda não foi esclarecido o motivo. O caso é investigado pela Polícia Civil catarinense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fisiculturista

morte

Chapecó
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda