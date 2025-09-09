Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Um fisiculturista de 41 anos foi morto a facadas dentro do apartamento em que morava, em Chapecó, na manhã de domingo, 7. A principal suspeita pelo crime é a mulher dele, de 43 anos. Ela também se feriu e está internada em um hospital da mesma cidade, sob custódia da polícia.

Na manhã de domingo, dia 7, vizinhos ouviram uma intensa discussão no apartamento onde Valter de Vargas Aita morava com a mulher, cujo nome não foi divulgado. Chamaram a polícia, que, quando chegou ao prédio, encontrou Aita caído na escadaria, no andar de seu apartamento. Os agentes constataram que o fisiculturista, que também atuava como professor de Educação Física e personal trainer, morreu no local.

A mulher dele estava dentro do apartamento, também ferida. Ela foi levada a um hospital de Chapecó, onde permanecia internada até esta segunda-feira, 8. Seu estado de saúde é "estável", informou a Polícia Civil. A mulher já havia sido condenada a 15 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte).

Os policiais ainda não sabem o que aconteceu dentro do apartamento - vizinhos relataram gritaria e briga, mas ainda não foi esclarecido o motivo. O caso é investigado pela Polícia Civil catarinense.