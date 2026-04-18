Morador constrói muro gigante para bloquear janelas de prédio

Um muro de 13 metros de altura construído por um morador de Passos, no Sul de Minas Gerais, voltou a chamar atenção nas redes sociais nos últimos dias. A estrutura, erguida para garantir a privacidade da residência, bloqueia total ou parcialmente a visão das janelas de um prédio vizinho.

Localizado na rua Caxambú, o chamado “paredão” não é recente. A construção foi feita em 2001, pouco depois da conclusão do edifício ao lado.

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A imagem do muro viralizou após uma publicação na rede social X (antigo Twitter), feita na quinta-feira (16), que alcançou quase 4 milhões de visualizações.

A repercussão se deve principalmente à dimensão da estrutura, que impede a visibilidade de pelo menos três andares do prédio vizinho, gerando surpresa entre internautas.

Com a viralização, o endereço passou a receber a visita de curiosos e criadores de conteúdo interessados em registrar o local. Vídeos e fotos do muro começaram a circular com frequência nas redes sociais, ampliando ainda mais o alcance do caso.