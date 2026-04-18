Conta “Café com Teu Pai” é removida do Instagram após denúncias de misoginia

O perfil “Café com Teu Pai”, do influenciador e policial rodoviário federal Breno Vieira Faria, foi removido do Instagram na sexta-feira (17), após uma série de denúncias encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) e uma repercussão negativa nas redes sociais. A conta, que acumulava cerca de 1 milhão de seguidores, passou a aparecer como indisponível na plataforma.

A exclusão ocorre em meio a uma disputa pública com a cantora Anitta, que se manifestou nas redes sociais celebrando a formalização de denúncias contra o influenciador. Em tom irônico, a artista escreveu: “Será que teremos café com justiça”. Em outra publicação, afirmou: “Finalmente um pequeno avanço. Enquanto o perfil estiver ativo seguimos perdendo”.

Briga nas redes e mobilização de usuários

Em resposta às críticas, Breno publicou um vídeo com ataques diretos à cantora, questionando sua vida pessoal. No conteúdo, afirmou que, apesar do sucesso, Anitta seria “solitária” e “incapaz de amar ou ser amada”.

As declarações geraram reação imediata de fãs da artista, que passaram a denunciar o perfil na plataforma, alegando discurso ofensivo e incentivando ações em massa por “spam”. A mobilização contribuiu para aumentar a pressão sobre a conta nos dias que antecederam sua remoção.

Denúncia ao Ministério Público Federal

Paralelamente à repercussão nas redes, o influenciador também foi alvo de uma representação formal no MPF. O pedido de investigação foi protocolado pela deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP), em conjunto com duas advogadas.

Segundo o documento, Breno Vieira Faria ganhou notoriedade com conteúdos sobre comportamento e relacionamentos, mas parte significativa das publicações apresentaria “forte carga de estereotipação e desqualificação de mulheres”, o que, de acordo com a denúncia, contribui para a disseminação de discursos discriminatórios.

Entre os exemplos citados está um vídeo em que o influenciador afirma que mulheres com múltiplos parceiros seriam “vagabundas”, enquanto homens na mesma situação seriam valorizados. Em outra comparação, ele diz que “uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra”, enquanto “uma fechadura que abre por qualquer chave não presta para nada”.

Investigação e desdobramentos

Até o momento, não há confirmação pública sobre a abertura formal de investigação por parte do MPF nem posicionamento oficial do Instagram sobre os motivos específicos da remoção do perfil.

O caso levanta discussões sobre os limites da liberdade de expressão nas redes sociais e o papel das plataformas na moderação de conteúdos considerados discriminatórios, especialmente em perfis com grande alcance.