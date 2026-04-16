Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ministério da Saúde incorpora transplante da membrana amniótica para tratar diabetes

Expectativa é que mais de 860 mil pacientes sejam beneficiados ao ano

O Liberal
fonte

Ministério da Saúde indicada a realização do transplante da membrana amniótica para casos de feridas crônicas, pé diabético e alterações oculares (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Ministério da Saúde incorporou o transplante da membrana amniótica no tratamento do diabetes e de alterações oculares via Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomada após parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Em nota, a pasta informou que a tecnologia passa a ser indicada para transplantes relacionados a feridas crônicas, pé diabético e alterações oculares. A expectativa é que mais de 860 mil pacientes sejam beneficiados ao ano.

Entenda

A membrana amniótica é um tecido coletado durante o parto e utilizado na medicina regenerativa, com ação anti-inflamatória e cicatrizante que reduz as complicações no tratamento de diversas doenças.

No caso do pé diabético, por exemplo, a tecnologia possibilita uma cicatrização até duas vezes mais rápida das feridas quando comparada aos curativos padrão. No SUS, ela já é utilizada no tratamento de queimaduras extensas desde 2025.

Já em casos de alterações oculares, como pálpebras, glândulas lacrimais e cílios, o tecido auxilia na cicatrização de feridas e pode reduzir a dor, além de otimizar a recuperação da superfície ocular.

“O novo curativo biológico também contribui para a redução do risco de novas lesões e melhora a qualidade da visão, sendo uma opção eficaz, principalmente para casos mais graves ou que não respondem bem aos tratamentos convencionais, como glaucoma, queimaduras oculares, inflamações, perfurações e úlceras da córnea”, destaca o ministério.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

brasil
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal

Meta é consolidar parcerias e atrair investimentos, diz presidente

16.04.26 21h40

Brasil

Ministério da Saúde incorpora transplante da membrana amniótica para tratar diabetes

Expectativa é que mais de 860 mil pacientes sejam beneficiados ao ano

16.04.26 21h11

Brasil

Anvisa cria grupo de trabalho para uso seguro de canetas emagrecedoras

Medida visa suporte para controle sanitário e segurança do paciente

16.04.26 20h45

Brasil

Inmet alerta para perigo de chuvas intensas no Norte e Nordeste

No Sudeste, cenário é de tempo estável em grande parte da região

16.04.26 19h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

CORTE DE BENEFÍCIO

Clientes do Nubank vão perder benefício gratuito e empresa não diz motivos; saiba mais

Para ter acesso ao benefício, usuários devem desembolsar a partir de R$ 11,90 por mês

16.04.26 16h07

jornada

Fim da escala 6x1 foi aprovado? Veja o que falta para mudar

Propostas avançam na Câmara, mas votação ainda não foi concluída e depende de etapas no Congresso

15.04.26 23h22

Acidente

Cinegrafista da Band Minas morre e repórter fica em coma após acidente na BR-381

Repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos; jornalista Alice Ribeiro segue internada em estado grave em Belo Horizonte

16.04.26 11h59

BRASIL

Marinha resgata navio estrangeiro à deriva por mais de 20 dias na costa do Amapá

Operação garantiu segurança da tripulação, evitou riscos ambientais e revelou indícios de trabalho análogo à escravidão a bordo

16.04.26 12h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda