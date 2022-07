Ministério Público Federal denuncia três pessoas pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

Nesta quinta-feira (21), o Ministério Público Federal (MPF) apresentou à Justiça denúncia contra três pessoas pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal em Tabatinga (AM). As informações são do portal G1 Nacional.

Os três denunciados pelo MPF foram: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo “Pelado”, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como“Dos Dantos” e Jefferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”. Todos já foram presos, em decorrência das investigações. O MPF entende que eles devem ser julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o MPF, o juiz do caso já acolheu a denúncia e, com isso, tornou os investigados réus.

VEJA MAIS

No documento enviado à Justiça, o MPF argumenta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime e que a participação de Oseney foi mencionada em depoimentos de testemunhas.

Pereira e Phillips foram mortos a tiros no início de junho e tiveram os corpos queimados e enterrados durante uma expedição em uma região da Amazônia, o Vale do Javari, que é palco de conflitos que têm se alastrado pela floresta como tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo.

(Luciana Carvalho, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).