Ministério da Saúde lamenta apresentação de dança sensual do 'Batcu' em evento: ‘inapropriada'

Em nota enviada ao Grupo Liberal, o Ministério da Saúde informou que “lamenta pelo episódio isolado” envolvendo a apresentação de uma dança sensual durante o 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, realizado em Brasília (DF). De acordo com a pasta, a apresentação "não reflete a política" da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério, que organizava o evento, “e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro”, continuou.

O Ministério da Saúde afirmou, ainda, que adotará medidas para que isso não aconteça novamente. “O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural”, diz órgão.

Ainda de acordo com a pasta, a programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos intervalos. “Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada”, afirmou.

Entenda o caso

Em vídeo que começou a viralizar nas redes sociais, uma mulher aparece rebolando no palco do 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, ao som de uma versão de “Batcu”, música de Aretuza Lovi com participação de Valesca Popozuda.

Políticos da oposição criticaram a apresentação erótica em um evento destinado à promoção da saúde.

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.