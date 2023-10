Mulher dança versão da música 'Batcu’ em evento o Ministério da Saúde; veja o vídeo

A apresentação de uma dança sensual durante um evento do Ministério da Saúde tem gerado críticas nas redes sociais de políticos que fazem oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No vídeo que começou a viralizar, uma mulher aparece rebolando no palco do evento, ao som de uma versão de “Batcu”, música de Aretuza Lovi com participação de Valesca Popozuda.

VEJA MAIS

“Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT 5”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter) o senador Ciro Nogueira (PP-PI). “Atenção primária é isso aí? É isso que salva vidas num sistema que a OMS [Organização Mundial da Saúde] colocou em 125º lugar? O cupim identitário está corroendo o governo por dentro. E Brasil real vê chocado tudo isso”, completou.

“Esse é o I encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. Um evento que tem apoio do SUS e do governo federal. Inacreditável!”, escreveu o deputado federal Mário Frias (PL/SP).

A apresentação ocorreu durante o 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, que começou na última quarta-feira (4) e termina nesta sexta-feira (6). Organizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, o evento incentiva a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, por meio do compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no país.

O Grupo Liberal pediu um posicionamento do Ministério da Saúde sobre a apresentação e aguarda um retorno.