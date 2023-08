Brasil registra aumento de testes positivos para covid-19 após chegada da variante Éris

A situação do coronavírus no Brasil sofreu um aumento após a identificação de uma nova subvariante, mais conhecida como Éris. Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) e do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) apontam para uma alta na taxa de testes positivos para o Covid-19 no país.

O primeiro caso da cepa Éris foi detectado na última quinta-feira (17), oficialmente confirmado pelo Ministério da Saúde. A paciente infectada, uma idosa de 71 anos que já havia completado seu esquema de vacinação, apresentou sintomas de febre, tosse, fadiga e dor de cabeça.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova mutação EG.5, nome técnico da Éris, apresenta baixo risco à saúde. No entanto, a pesquisa da Abramed destaca a preocupação sobre a velocidade de transmissão da variante.

Dados da pesquisa

O aumento significativo na taxa de testes positivos de Covid-19 foi evidenciado durante a segunda semana de agosto, no período de 12 a 18. Os números revelam uma taxa de 13,8%, em comparação com a de 6,3% registrada na última semana de julho. A variação é de quase 7,5 pontos percentuais (p.p).

Os resultados da pesquisa do ITpS também revelam uma taxa de 15,3% de testes positivos em agosto, comparada a uma taxa de 7% no mesmo período do ano anterior, com uma variação de 8,3 pontos percentuais (p.p).

A variante Éris tem sintomas semelhantes aos de um resfriado, assim como outras linhagens da Ômicron. Até o momento, mais de 37,7 milhões de brasileiros foram infectados pelo coronavírus, resultando em mais de 705 mil mortes pela doença.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)