Variante Éris: primeiro caso da nova cepa do coronavírus é confirmado no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da nova variante do coronavírus EG.5 no Brasil, mais conhecida como Éris. O anúncio foi feito na última quinta-feira (17). O caso foi registrado em São Paulo. A paciente infectada é uma idosa de 71 anos que já possuia o esquema vacinal completo.

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), ela já está curada. Os primeiros sintomas foram febre, tosse, fadiga e dor de cabeça no dia 30 de julho e coletou material para exame de laboratório em 8 de agosto.

A nova mutação da Covid-19, EG.5, foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de baixo risco à saúde. A Éris cresceu globalmente, em especial nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China.

Recomendação

O Ministério da Saúde recomenda que a população esteja com o esquema vacinal completo, especialmente os grupos de maior risco de agravamento pela doença, e que siga as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais.

*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com