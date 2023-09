Juíza colombiana é investigada após participação polêmica em evento com go-go boy

A juíza Vivian Polanía, de 34 anos, está no centro de uma polêmica após a divulgação de imagens em que aparece participando de uma apresentação ao lado de um go-go boy no auditório de um tribunal da cidade de Cúcuta, na Colômbia. A magistrada agora enfrenta uma investigação por parte de uma comissão disciplinar devido ao ocorrido.

O episódio ocorreu durante a celebração do Dia do Amor e da Amizade no Palácio da Justiça de Cúcuta, que contou com a presença de umas 20 pessoas, incluindo funcionários do Judiciário. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a juíza sentada em uma cadeira, interagindo de maneira sensual com o go-go boy, que dançava de maneira provocativa a sua frente.

O vídeo gerou críticas da imprensa local e do público em geral, que consideraram tanto o evento quanto a postura da juíza inapropriados. Em um momento da apresentação, o go-go boy oferece um doce em formato de pênis à juíza, que o aceita e simula engoli-lo.

Comissão pede "providências imediatas"

A Comissão Nacional de Disciplina Judiciária da Colômbia tomou providências imediatas e iniciou uma investigação que abrange não apenas a juíza, mas, também os funcionários do Poder Judiciário do Norte de Santander que aparecem nas imagens. O vídeo se tornou um viral nas redes sociais.

Em resposta às críticas, a juíza Vivian Polanía se defendeu em uma série de Stories do Instagram, onde tem quase 400 mil seguidores. Ela argumentou que a dignidade do Judiciário não está relacionada à sua presença na "cafeteria", mas sim às decisões que são tomadas no exercício de sua função.