Mesária é presa por votar no lugar de idoso na Bahia

Uma mulher que atuou como mesária durante as eleições 2022 do último domingo (2) foi presa em flagrante por votar no lugar de um idoso. O crime aconteceu em uma seção eleitoral na cidade de Paramirim, no centro-sul baiano. Ela vai responder pelo crime de violar ou tentar violar o sigilo do voto. As informações são do Terra.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a mulher de 35 anos segurando o que parecia ser um pedaço de papel com sugestões de votos. O idoso teria falado o nome dos candidatos em voz alta, e ela teria apertado os botões da urna eletrônica no lugar do homem. Os nomes do eleitor e da mesária não foram revelados pela polícia.

Ela foi conduzida à delegacia por policiais militares. A Polícia Civil informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a mulher. A mesária vai responder pelo artigo 312 do Código Eleitoral.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)