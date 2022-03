Mercado Livre: quase 300 mil usuários têm dados vazados; veja como se proteger

A empresa de vendas pela internet Mercado Livre confirmou que os dados de quase 300 mil clientes e contratantes foram acessados. Isso porque parte do sistema – por meio do código-fonte – recebeu um acesso não autorizado. Tudo indica que foi um ataque hacker. As informações são do site Metrópole.

A empresa, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, disse não ter achado comprometimento nos segmentos de ‘senhas de usuário’; ‘saldos em conta’; ‘investimentos;’ informações financeiras’ ou de ‘cartão de pagamento’.

E o Mercado Livre não é a única instituição a relatar problemas no site ou instabilidade de sistema neste mês de março. A empresa Americanas S.A (dona das marcas Submarino e Lojas Americanas) suspendeu as atividades nos sites depois de localizar um acesso não autorizado. Além desses, houve instabilidade nos bancos Nubank e Itaú. Ambos não afirmam que foram ataques hackers.

O que fazer em casos de vazamento de dados?