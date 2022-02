Anonymous diz ter feito ataque hacker contra emissoras russas, neste sábado

Na noite deste sábado, 26, o grupo Anonymous usou sua conta no Twitter para informar ter feito um ataque hacker contra as emissoras de televisão estatais da Rússia.

"Canais de TV estatais russos foram hackeados e estão transmitindo a realidade do que está acontecendo na #Ucrânia", publicou o grupo na rede social.

Na sexta-feira, 25, o grupo declarou guerra cibernética à Rússia e derrubou sites do governo de Vladimir Putin, em sinal de protesto contra a invasão das forças russas ao território ucraniano. Primeiro, o grupo atacou o site do canal estatal "Russian Today" e, depois, derrubou páginas do Kremlin e do Ministério da Defesa russo.