Menino desaparecido no PR: 'Não há suspeita de que tenham praticado homicídio doloso', diz delegada

De acordo com a delegada Lívia Pini, da Polícia Civil de Londrina, no norte do Paraná, não há suspeita de que a mãe e o padrasto do menino de dois anos, que está desaparecido desde sábado (10), tenham cometido homicídio doloso. A polícia investiga, segundo ela, negligência.

Livia Pini disse, nesta terça-feira (13): "a princípio não há suspeito de que (mãe e namorado) tenham praticado homicídio doloso contra essa criança. A gente está apurando uma eventual negligência no cuidado dela no momento que pode ter gerado um acidente", afirmou.

Terceiro dia de buscas

As buscas pelo menino entraram no terceiro dia, nesta terça-feira, e não há previsão para encerrar, segundo a delegada, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios de Londrina.

O menino de dois anos, Thiago Rocha, desapareceu no Parque Daissaku Ikeda, na localidade da Usina Três Bocas, zona rural de Londrina. O espaço está fechado há anos. Ele estava com a mãe e o namorado dela.

À polícia, o casal contou que passou a tarde no local e, assim que organizou os pertences para ir embora, colocou o menino no carro. Ainda de acordo com as investigações, a mãe e o padrasto relataram que perceberam que o garoto não estava mais no veículo a dois quilômetros do parque.

O celular deles será periciado para ver se há provas sobre o desaparecimento. "Existe uma possibilidade dela [criança] ter saído do carro em um outro momento por onde seria relativamente mais fácil, mas isso não está claro como a criança saiu do veículo", disse a delegada.

"No local não foi encontrado muito elemento de prova, vai ter que ser feita ainda a perícia no carro. Não tivemos o acesso ao laudo", acrescentou ela.

Equipes do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, entraram no terceiro dia de buscas e não foram encontrados vestígios do paradeiro da criança.

A força-tarefa conta com mergulhadores e cães farejadores que aumentaram o raio de buscas na manhã desta terça. "Seguem as buscas conduzidas pelo Corpos de Bombeiros. Ainda que com um pouco de prejuízo por conta da chuva, mas eles ainda estão fazendo as buscas no local", disse.

Investigação

O desaparecimento é investigado pelo Serviço de Investigação de Pessoas Desaparecidas (Sicride) e pela Delegacia de Homicídios de Londrina. A mãe e o namorado dela foram ouvidos durante o final de semana.

A expectativa, segundo a delegada é que o laudo da criminalística feito no veículo usado pela família no dia do desaparecimento fique pronto nesta terça-feira.

Há previsão para que a polícia ouça mais testemunhas. A delegada Lívia Pini informou que nenhuma possibilidade foi descartada para a criança ter desaparecido.

"Não afastamos nenhuma linha de investigação. Existe a possibilidade de ter sido algo eventual ou de ter ocorrido um homicídio. É isso que vamos apurar no inquérito. Quando eles foram ouvidos pela primeira vez, apresentaram relatos bem harmônicos do que aconteceu. São pequenas coisas que ainda precisamos esclarecer".