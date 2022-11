Polícia encontra corpo de menino que estava desaparecido há quatro dias

O corpo de Ryan Rodrigues, de dez anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (17), foi encontrado pela Polícia Civil. Sem vida, a criança foi localizada no domingo (20), em uma região de mata localizada em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso. De acordo com os policiais, ele foi asfixiado e morto por um colega que ajudava nas buscas.

De acordo com o delegado do caso, Gustavo Espíndula, o adolescente, que ajudava nas buscas para localizar o menino, havia chamado Ryan para tomar banho no córrego. Durante as investigações, o jovem confessou o crime e citou o bullying como a causa.

"A motivação do fato não está clara. Ele [adolescente] fala em um possível bullying, mas a história não está clara", disse o delegado Gustavo Espíndula.

Ryan estava sob os cuidados do padrasto enquanto a mãe estava fora da cidade. O homem chegou a ser detido por abandono de incapaz devido a demora de um dia para informar à polícia sobre o desaparecimento do garoto.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)