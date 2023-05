Casal que estava em SP com menino de 2 anos desaparecido em SC é preso por tráfico de pessoas

O casal que estava com o menino de 2 anos que havia desaparecido em Florianópolis, Santa Catarina, no fim de abril, foi preso por tráfico de pessoas, em São Paulo. Roberta Porfírio, de 41 anos, e Marcelo Valverde, de 52, foram localizados com a criança após a polícia identificar que um veículo envolvido em ação criminosa estava circulando pela região do Tatuapé. O carro estava com a placa trocada e havia sido visto na região em que a criança desapareceu.

O menino havia sido visto pela última vez na companhia da mãe, no dia 30 de abril. A mulher foi internada em um hospital da Santa Catarina e, segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, não conseguia dar detalhes sobre o que teria acontecido com a criança. A família registrou o desaparecimento na última quinta-feira (4).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o garoto foi encontrado no veículo em que os suspeitos estavam. Roberta Porfírio apresentou uma suposta certidão de nascimento de Nicolas e disse que a mãe dele teria “doado” o filho para o casal. O caso é investigado pelo 30º Distrito Policial de São Paulo. A mãe biológica da criança também será investigada.