Criança que desapareceu em Santa Catarina é encontrada dentro de veículo em São Paulo

A Polícia Militar de Santa Catarina informou, nesta segunda-feira (8), que o menino Nicolas Areias Gaspar, de apenas dois anos, que estava desaparecido, foi encontrado dentro de um veículo em São Paulo. A criança foi resgatada pela Polícia Militar do Estado e está agora sob os cuidados do Conselho Tutelar paulista.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, um veículo suspeito foi rastreado e localizado nesta segunda-feira. As circunstâncias do encontro e a identidade da pessoa que estava com a criança não foram divulgadas.

Os trâmites para que o menino retorne para Santa Catarina estão sendo feitos em conjunto com a Polícia Civil e a viagem para buscar a criança deve acontecer na terça-feira (9).

A Polícia Civil informou que o menino havia sido visto pela última vez com a mãe em 30 de abril e que ela está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não foram divulgadas informações sobre o motivo da internação.

O desaparecimento do menino foi relatado pela avó e pelos tios maternos em um boletim de ocorrência na última quinta-feira (4), segundo a delegada da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso da Capital (DPCami) de São José, Sandra Mara.