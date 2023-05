Família busca menino desaparecido desde o dia 30 de abril; mãe está internada

Um menino de 2 anos desapareceu em Florianópolis, Santa Catarina, e a família fez um apelo nas redes sociais em busca de qualquer informação sobre a criança. Nícolas Areias Gaspar foi visto pela última vez no dia 30 de abril, com a mãe, mas o desaparecimento foi informado pela avó e tios maternos do menino em um boletim de ocorrência na quinta-feira (4). A mãe do menino está internada, mas não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher.

"Minha irmã, mãe dele, está internada e não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado aos números do post de forma completamente sigilosa. Sabemos que a pessoa que está com ele pode nem saber que ele está dado como desaparecido, nosso objetivo agora é apenas trazê-lo de volta ao lar de forma segura. O ocorrido foi na grande Florianópolis, mas ele pode estar em qualquer lugar", disse o tio do garoto, Juliano Gaspar.

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami) de São José, na Grande Florianópolis, investiga o caso. "A gente tem informações, está bem encaminhada essa investigação, mas preferimos não divulgar nada para não atrapalhar. É um caso bem sensível, a Dpcami de São José instaurou um inquérito policial, já temos muita informação", explicou Manoel Galeno, delegado regional da cidade.

Segundo a NSC, também foi solicitada a quebra de sigilo de celulares e aplicativos de transporte para tentar identificar o paradeiro do menino.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da criança pode ligar no Disque 100.