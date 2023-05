Desaparecidos: Tiago Dione dos Santos está desaparecido há 9 anos

Tiago Dione dos Santos, de 30 anos, está desaparecido desde novembro de 2014. De acordo com a família, o último contato feito pelo rapaz foi feito em Belém-PA , há três anos atrás. O rapaz é filho de Maria Aparecida Gonzaga dos Santos e Edilson José dos Santos, de Colíder, Mato Grosso.

“Já coloquei (fotos) no Facebook mas não consegui nenhuma notícia dele. Meu sonho é falar com ele ou ver ele, meu coração chora dia e noite sem parar”, disse Sueli, tia do rapaz.

Características de Tiago Dione dos Santos

Tiago Dione é preto, de olhos castanhos escuros, alto e magro. Foi visto pela última vez na cidade de Belém-PA. Se você viu Tiago Dione ou sabe qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato com os números: (66) 996768712- Maria Aparecida ou (66) 996227678- Sueli.

Tiago Dione está desaparecido desde 2014 e foi visto pela última vez em Belém-PA (Divulgação)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)