Desaparecido: Jerry Adriano de Sousa Silva está desaparecido desde setembro de 2022

Jerry Adriano de Sousa Silva está desaparecido desde o dia 3 de setembro de 2022. O homem, que trabalhava em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, saiu para cortar o cabelo no dia do desaparecimento e não retornou. De acordo com Bruna Bricia, filha de Jerry, ele tinha uma viagem marcada para Belém, no Pará, onde sua família morava, mas não apareceu na cidade também.

Natural do Piauí, o desaparecido morava em Belém desde os 18 anos. “Ele estava há um ano e meio sem ver a gente, e quando finalmente a viagem dele estava marcada, aconteceu tudo isso”, relatou a filha.

Ainda segundo Bruna, ele não acessou mais as redes sociais desde o dia do desaparecimento. Na busca pelo familiar, ela chegou a viajar para Macaé, mas não conseguiu obter informações do pai. O boletim de ocorrência já foi feito para registrar o caso e, até o momento, não se sabe o paradeiro de Jerry. “Ele só tem eu de filha e todos esses dias sem noticias dele tem sido angustiantes”, finalizou.

Características de Jerry Adriano de Sousa Silva

O homem tem 46 anos de idade, olhos castanhos escuros e cabelo castanho. Foi visto pela última vez em Macaé e tinha Belém como destino. Se você sabe o paradeiro de Jerry Adriano, entre em contato com o número (91) 8572-2551- Bruna Bricia Duarte da Silva (Filha). Qualquer outra informação pode ser repassada para o Eu Repórter, canal de comunicação do grupo OLiberal para denúncias.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)