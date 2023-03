Menino Bernardo: após ter sentença anulada, Leandro Boldrini volta a ser julgado nesta segunda

Na manhã desta segunda-feira (20), o pai do menino Bernardo Uglione Boldrini, Leandro Boldrini, volta ao banco dos réus para ser julgado por participação no assassinato do filho, morto em abril de 2014, aos 11 anos, no Rio Grande do Sul. Condenado em 2019 a 33 anos e oito meses de cadeia, Leandro teve a sentença anulada pela Justiça, após o 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça considerar que "houve quebra da paridade de armas" na conduta do promotor durante o interrogatório do réu no júri.

As condenações dos demais réus foram mantidas. São eles:

Graciele Ugulini, madrasta de Bernardo, condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão;

madrasta de Bernardo, condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão; Edelvânia Wirganovicz, amiga de Graciele, a 22 anos e 10 meses;

amiga de Graciele, a 22 anos e 10 meses; Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvania, a 9 anos e 6 meses.

Edelvânia cumpre pena no regime semiaberto, enquanto Evandro obteve liberdade condicional.

Menino Bernardo foi assassinado aos 11 anos (Reprodução / GloboNews)

O novo julgamento de Leandro está sendo realizado em Três Passos e a sessão é presidida pela juíza Sucilene Engler Audino. A previsão é que o júri dure três dias.

Os advogados Ezequiel Vetoretti e Rodrigo Grecellé Vares estão à frente da defesa do réu. Já o Ministério Público, responsável pela acusação, é representado pela promotora Lúcia Helena de Lima Callegari e pelo promotor Miguel Germano Podanosche.

"Dúvida não há. Leandro Boldrini é culpado e vai ser responsabilizado de novo pelo que aconteceu", declarou o promotor Miguel Germano Podanosche.