Réu no caso da morte de Henry Borel, Dr. Jairinho tem o registro médico cassado

O médico e ex-vereador Dr. Jairinho, réu no processo que apura a morte - supostamente por tortura e assassinato - do menino Henry Borel, em 2021, perdeu seu registro médico. A decisão unânime do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) saiu na tarde desta quarta-feira (15), em reunião realizada de forma remota com a participação do ex-vereador, de seu advogado e de Leniel Borel, pai do menino Henry.

“A cassação definitiva do registro é a penalidade mais alta, de acordo com o Código de Processo Ético-Profissional. Com isso, Jairo de Souza Santos Junior fica totalmente impedido de exercer a medicina do Brasil”, informou o Cremerj em nota divulgada hoje após o anúncio da decisão.

De acordo com o Cremerj, a sindicância que resultou na suspensão do registro médico de Jairinho havia sido aberta em junho de 2021, logo após a morte do menino e divulgação das circunstâncias do crime. A decisão de retirar definitivamente o registro foi tomada após o julgamento e ainda cabe recurso.