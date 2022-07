Médico preso por manter paciente em cárcere privado responde a 19 processos na Justiça

Preso na última segunda-feira (18) acusado de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva já era conhecido da justiça. Ele responde a pelo menos 19 processos e chegou a ser preso, no ano de 2010, dentro da operação Beleza Pura, que mirou em oito médicos. Na ocasião, Bolívar foi acusado de aplicar um medicamento para preenchimento facial sem registro na Anvisa, além de outros falsificados. As informações são do G1 do Rio de Janeiro.

Além disso, ele foi acusado pela família de uma outra paciente de imprudência – a mulher morreu durante uma lipoescultura, em 2016.

Bolivar começou a trabalhar em Duque de Caxias no ano de 1996 e tem quase 40 mil seguidores nas redes sociais, onde se apresenta como 'especialista em cirurgia estética e reparadora' e posta fotos e vídeos de pacientes que passaram por suas mãos, inclusive famosos.

Apesar dos problemas judiciais, o médico foi homenageado na Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias com o título de cidadão caxiense, em outubro de 2018.

O título foi concedido pelo vereador na época, Junior Reis, irmão do atual prefeito de Duque de Caxias Washington Reis.

O caso

Bolivar foi preso na última segunda-feira (18), quando estava dentro do centro cirúrgico do Hospital Santa Branca. Ele é acusado de manter Daian Chaves Cavalcanti, de 36 anos, em cárcere privado na unidade de saúde, após a mulher ter feito uma cirurgia plástica. A paciente está internada desde junho desse ano, em estado grave, com várias complicações.

VEJA MAIS

Daian tentou ser transferida de hospital, mas o cirurgião dificultou o processo, segundo a família.

A denúncia surgiu a partir de uma tia da paciente, que procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam-Caxias), na semana passada, para relatar o que estava acontecendo. Submetida a uma abdominoplastia no início de março, a sobrinha da pessoa que fez a denúncia precisou se submeter a mais três intervenções em junho. Só que algo deu errado no procedimento e, de acordo com parentes, a cirurgia teve complicações, a ponto de a barriga dela ter necrosado.

Após a prisão do médico, ela foi resgada pela polícia.

Nota do hospital

Em nota, o hospital nega as acusações. Veja:

"Hospital Santa Branca Ltda vem através de sua diretoria em atenção aos comunicados veiculados nas mídias escritas, narradas e digitais manifestar-se publicamente sobre acusações infundadas de CÁRCERE PRIVADO no interior das suas dependências.

Tal crime decorre do verbo encarcerar, que significa deter, ou prender alguém indevidamente e contra sua vontade. No crime de cárcere privado, a vítima quase não tem como se locomover, sua liberdade fica restrita a um pequeno espaço físico, como um quarto ou um banheiro.

Com 43 anos de funcionamento, essa Unidade desconhece tal prática dentro do seu estabelecimento, sempre buscando zelar pela saúde física e mental de seus pacientes, prezando pelo direito de ir e vir dos mesmos, amparado por um equipe multidisciplinar profissional, centros cirúrgicos e CTI com 20 leitos operando 24 horas por dia. Nossas salas cirúrgicas são locadas.

Repudiamos quaisquer práticas criminosas que nos foram indevidamente atribuídas! Tal acusação é absurda!

Além disso, o Dr. Bolivar Guerrero não pertence ao quadro societário desta empresa, como descrito pela imprensa".