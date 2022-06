Médico é denunciado após ameaça racista a atual namorada da ex-esposa: 'Ela é macaca'

O cirurgião plástico Domingos Quintella de Paolla foi denunciado pela jogadora de futebol Dara Augusta, de 19 anos, após fazer ameaças e declarações racistas contra a atleta. Os insultos seriam motivados pelo relacionamento de Dara com a ex-esposa do médico, a professora Jéssica Andrade.

VEJA MAIS

Em uma publicação nas redes sociais, Dara compartilhou as ameaças e declarações do médico durante uma conversa com a ex-mulher. "Você me dispensou, trocou pela macaca", escreveu ele em um dos trechos. "Isso é imperdoável, ela é analfabeta e sem futuro, uma derrota", continuou. Em um vídeo, é possível ouvir o áudio das ameaças. "Meter ela em uma delegacia, encher de porrada de borracha e depois soltar". Veja a publicação:

Boletim de ocorrência na delegacia de crimes raciais

A atleta registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no sábado (11/06). A união de Jéssica e Domingos chegou ao fim em novembro, mas o ex-marido se recusa a aceitar o divórcio de maneira consensual. As ameaças contra Dara teriam começado em janeiro e se intensificado em abril.

VEJA MAIS

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)