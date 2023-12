Marido que teve pênis cortado trocou fotos íntimas com sobrinha de 15 anos

O homem de 39 anos que teve o pênis cortado pela mulher tinha trocado fotos íntimas com uma sobrinha de 15 anos da esposa. Enfurecida ao descobrir o que o homem tinha feito, a companheira cometeu o crime. Ela se entregou logo após decepar a genitália do marido com uma navalha.

O caso foi registrado na madrugada da última sexta-feira (22), em Atibaia, no interior paulista. A suspeita, que tem 34 anos, é cozinheira. A suspeita segue presa temporariamente. O marido dela não é alvo de nenhuma investigação.

O print da troca de nudes entre o homem e a sobrinha foi incluído nos autos pela defesa da suspeita, segundo o Metrópoles. A imagem mostra que o marido enviou uma foto do próprio pênis para a adolescente e pediu: “Me manda uma dos seus peitos”. A jovem responde com uma foto sem blusa.

“Veja-se um print da conversa entre a vítima deste fato [homem], exibindo sua genitália e requerendo fotos pornográficas da adolescente de apenas 15 anos, a sobrinha da acusada”, escreveu o advogado Lucas Scardino Fries, no processo.

“Este fato não isenta de pena ou justifica a conduta, no entanto demonstra, com clareza solar, que a paciente [suspeita] agiu tomada pela ira e pela revolta.”

A mulher se apresentou na delegacia de Atibaia horas após o crime. Aos policiais, ele alegou que a traição do marido teria acontecido no dia 12 de dezembro, aniversário da cozinheira. No interrogatório, obtido pelo Metrópoles, a mulher diz que “ficou muito irritada” e confessa que premeditou o crime.

Ela disse em depoimento que esperou o companheiro chegar em casa e deitar na cama. Os dois começaram uma relação sexual. A suspeita contou que fez isso para deixar o companheiro excitado.

O homem teve as mãos amarradas por uma calcinha. A mulher cortou o pênis dele, tirou uma foto e descartou o órgão no vaso sanitário, para “evitar reimplante”.

Perdão e uso de prótese

O homem disse em entrevista à TV Thathi de Campinas que perdoou a esposa e que está avaliando a possibilidade de uma prótese peniana. Ele revelou que a esposa é extremamente ciumenta e o atraiu para casa com a promessa de uma noite de amor.

"Foi tudo muito rápido. A luz estava apagada. Ela acariciou [meu pênis] e, em seguida, cortou. Senti minha virilha esquentar", contou. Após afastar a esposa, ele acendeu a luz, revelando a gravidade da situação. "Tinha muito sangue e eu perguntava: ‘Por que você fez isso?'".

Com muito sangue e em estado de choque, o homem tentou buscar ajuda utilizando o carro, mas a chave havia sido escondida pela esposa. Ele se enrolou em um lençol e, com muito sangue, ele foi caminhando a uma unidade de pronto atendimento do bairro para receber socorro.