Marido que teve pênis cortado pela esposa vai visitá-la na prisão

O motorista de aplicativo Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, que teve o pênis cortado pela mulher, Daiane dos Santos Faria, de 34, conseguiu autorização da justiça para visitar ela no presídio. Ela foi condenada a 4 anos, 8 meses e 20 dias de prisão pelo crime.

O crime aconteceu em Atibaia em dezembro de 2023, após Daiane ter descoberto uma traição do marido. Após cortar o pênis com uma navalha, a mulher jogou o órgão na privada e deu descarga, para que não fosse possível fazer o reimplante.

VEJA MAIS

Apesar disso, Gilberto disse ter perdoado a esposa e após a prisão, o casal reatou o relacionamento.

Segundo a coluna True Crime, do jornal O Globo, Gilberto não poderá levar para a penitenciária a cinta peniana pretendida. A direção do presídio teme que ele use o objeto para se vingar da esposa e atentar contra a vida dela.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)