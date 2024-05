Marcha para Jesus lota as ruas de São Paulo no feriado de Corpus Christi, nesta quinta (30/05)

A 32ª edição da Marcha para Jesus acontece nesta quinta-feira (30), começando às 10h na estação Luz do metrô, no centro de São Paulo. O evento, que atrai fiéis de diversas igrejas cristãs, seguindo em direção à praça Campo de Bagatelle, na zona norte, onde um palco foi montado para apresentações de música gospel e louvor.

Em 2024, o evento tradicional teve como tema “Dupla Honra”, inspirado em um versículo bíblico. Os fiéis foram às ruas vestidos com as cores da bandeira do Brasil: amarelo, azul e verde.

Atrações musicais

Entre as atrações musicais confirmadas estão os cantores Aline Barros, Roberto Thalles, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Theo Rubia, Isadora Pompeo, Cassiane, Bruna Karla, Valeska Mayssa, Midian Lima, Gabriel Asaph e Victin, além da dupla Jefferson e Suellen e dos grupos Renascer Praise e Morada. A organização do evento arrecadou doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com pontos de coleta ao lado da estação Luz e na praça Campo de Bagatelle. A Polícia Militar estima que cerca de 300 mil pessoas participaram da Marcha para Jesus em 2023.

Política

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram presença. O presidente Lula também foi convidado, mas ainda não confirmou sua participação.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que é candidato à reeleição, acompanhou o trajeto em cima do trio elétrico, ao lado da primeira-dama Regina Carnovale Nunes, que vestia a camiseta oficial da marcha. No momento, os fiéis realizaram uma oração por Nunes, que discursou em seguida.

"Eu amo Jesus Cristo", declarou o prefeito, após ser chamado ao microfone por Estevam Hernandes. O religioso, adicionando um tom político ao evento, exaltou a presença de Nunes, chamando-o de "um líder que reconhece a importância de Jesus Cristo para São Paulo e para o Brasil".