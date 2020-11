Manifestantes colocam fogo em Carrefour após morte de homem negro

Um grupo de manifestantes invadiu e ateou fogo em um dos supermercados da rede Carrefour na noite desta sexta-feira (20), no Shopping Jardim Pamplona, em São Paulo. Nesta data é celebrado o Dia da Consciência Negra e as ações foram em protesto contra a morte brutal de um homem negro por seguranças da rede, em um supermercado de Porto Alegre (RS).

Leia mais

Morte no Carrefour: governo do RS promete apuração rigorosa em delegacia especial

PF: envolvido na morte de homem negro não tinha registro de segurança

Google adotou símbolo de luto por morte de homem negro em Porto Alegre

Juiz determina prisão preventiva de envolvidos em morte de homem negro em supermercado

Laudo aponta que João Alberto morreu por asfixia; delegada não viu 'cunho racial'

Manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, região do Jardins em São Paulo, em ato contra o racismo e pelo #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/efL6O2zfna

"FOGO NOS RACISTAS!"



Após o assassinato de João Freitas no Carrefour de Porto Alegre, manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, em São Paulo.



João Freitas foi espancado e assassinado por dois seguranças na noite de ontem (19), véspera do Dia da Consciência Negra. pic.twitter.com/G6nZHDsqmO