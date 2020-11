Juiz determina prisão preventiva de envolvidos em morte de homem negro em supermercado

O juiz Cristiano Vilhalba Flores, do Foro Central de Porto Alegre, determinou na tarde desta quinta-feira (20), a prisão preventiva de Magno Braz Borges e Giovane Gaspar Da Silva, apontados por envolvimento na morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, ocorrida na noite da última quinta (19), no supermercado Carrefour, em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Homem negro é espancado até a morte por seguranças de supermercado

'A gente gritava estão matando o cara, mas continuaram até ele parar de respirar'

PF: envolvido na morte de homem negro não tinha registro de segurança

"Existem indícios de autoria pelas declarações das testemunhas, as quais afirmaram que a vítima fora detida pelos flagrados, sendo que estes teriam argumentado que agiram para cessar uma agressão que a própria vítima teria cometido contra terceiro, funcionário da empresa onde os fatos ocorreram. Os indícios de autoria são reforçados pelos vídeos juntados aos autos, onde se pode verificar toda a ação que culminou no óbito da vítima, que viera a falecer no local", afirmou o magistrado na decisão.