Mais de 97 mil itens irão a leilão pelos Correios; saiba como comprar

Os Correios irão leiloar mais de 97 mil itens "perdidos" ou "esquecidos" - bens classificados como "refugo" - que serão vendidos em dez lotes, na próxima terça-feira (12), com envio de propostas para plataforma de Licitações-e, no portal do Banco do Brasil. As informações são do portal Extra.

VEJA MAIS

Entre os itens, estão peças de vestuário, utensílios de casa, equipamentos eletrônicos e de microinformática, acessórios para veículos, entre outros. Os valores dos lotes serão entre R$ 10.239,53 e R$ 153.510,34.

Todos os itens estão armazenados na unidade logística dos Correios na cidade de Cajamar, Região Metropolitana de São Paulo. Os interessados podem analisar os objetos com antecedência, devendo apenas realizar o agendamento via telefone até segunda-feira (11), através do número (11) 4313-9452, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Como participar do leilão

Quem quiser participar do leilão deverá realizar o cadastro na plataforma Licitações-e, no portal do Banco do Brasil. As propostas começaram a ser recebidas em 22 de junho, sendo o prazo final até terça-feira (12), às 8h. O leilão está marcado para às 14h.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política