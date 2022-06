Aneel realiza leilão para construção de linhas de transmissão de energia no Pará e outros 12 estados

Nesta quinta-feira (30), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza o leilão de transmissão de energia. Ao todo, serão licitados 13 lotes para a construção e a manutenção de 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e de 6.180 mega-volt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações. As linhas de transmissão serão erguidas no Pará, e ainda nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. As informações são do G1 Nacional.

Durante a manhã, 5 dos 13 lotes foram arrematados, entre eles o lote 9, que prevê 5 instalações nos estados de Mato Grosso e Pará. Foram 7 concorrentes, sendo vencedor o Sterlite Brazil Participações, pelo valor de R$ 87.6 milhões (-32,96% abaixo do valor de referência estabelecido no edital)

A expectativa total de investimentos é de R$ 15,3 bilhões. Somente os empreendimentos dos lotes 1,2 e 3, destinados ao escoamento da energia gerada por fontes renováveis, possuem expectativa de investimento de R$ 12,27 bilhões.

O leilão está sendo realizada em São Paulo.

As empresas vencedoras do leilão terão de concluir as obras entre 42 a 60 meses, contados da assinatura dos contratos. Já o prazo de concessão das linhas será de 30 anos.

Veja os lotes arrematados durante a manhã

Lote 1 (13 instalações nos estados de Minas Gerais e São Paulo)

Vencedor: Consórcio Verde

Valor de RAP: R$ 283.300.000,00

Deságio: -47,34% abaixo do valor de referência

Investimento estimado: R$ 3,68 bilhões.

Concorrentes: 8

Lote 2 (6 instalações nos estados de Minas Gerais e São Paulo)

Vencedor: Neoenergia

Valor de RAP: R$ 360.000.000,00

Deságio: -50,33% abaixo do valor de referência

Investimento estimado: R$ 4,94 bilhões

Concorrentes: 6

Lote 3 (9 instalações nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo)

Vencedor: CTEEP

Valor de RAP: R$ 285.736.000,00

Deságio: -46,75% abaixo do valor de referência

Investimento estimado: R$ 3,65 bilhões.

Concorrentes: 8

Lote 9 (5 instalações nos estados de Mato Grosso e Pará)

Vencedor: Sterlite Brazil Participações

Valor de RAP: R$ 87.600.000,00

Deságio: -32,96% abaixo do valor de referência

Concorrentes: 7

Lote 10 (2 instalações no estado de Santa Catarina)