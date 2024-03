Mais de 1 milhão de doses de vacina contra dengue foram distribuídas e apenas 11% foram aplicadas

O Ministério da Saúde deu início com a campanha de vacinação contra a dengue, em 9 de fevereiro, para crianças de 10 a 14 anos. Até domingo (3), a Saúde apontava que 135.599 doses haviam sido aplicadas, ou seja, apenas 11% das vacinas distribuídas.

Até 1º de março, foram distribuídas 1.235.236 doses da vacina para 521 municípios em situação mais crítica, uma vez que o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2024.

Nos dois primeiros meses do ano são 1.038.475 casos suspeitos da doença. Os dados constam no painel de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado em 1º de março. Ao todo, 258 mortes pela doença foram contabilizadas até o momento. Outras 651 mortes estão em investigação.

O Distrito Federal é a unidade federativa com a maior incidência de casos até o momento. Para a capital do país, o índice é de 3.647,7 casos para cada 100 mil habitantes. No total, 102.757 casos prováveis e 77 mortes foram registrados na capital.