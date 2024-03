Bebê de 8 meses morre com dengue e Covid-19, no Distrito Federal

Helena, uma bebê de 8 meses de idade, morreu na última quarta-feira (28) com dengue e Covid-19 após ter sido liberada por três locais de atendimento público de saúde, no Distrito Federal. A mãe da criança, Gabriella Alves, informou ao portal g1 que levou a bebê a dois hospitais e uma Unidade Básica de Saúde (UBS): "Minha filha morreu nos meus braços. Ela já chegou no hospital morta, já não estava respondendo".

A filha de Gabriella começou a apresentar febre na madrugada de domingo (25), quando foi levada até o Hospital de Planaltina, região metropolitana da capital federal. A bebê foi mandada para casa após passar pela triagem. Em seguida, a mãe de Helena a levou para uma UBS, onde teria sido bem atendida. No local, ela recebeu a orientação de que a criança deveria fazer um exame de sangue, para verificar a quantidade de plaquetas.

Gabriella levou Helena para um terceiro local: o Hospital de Sobradinho. "Como ela só estava febril, eles não me atenderam. Fiquei sete horas esperando atendimento para a minha filha. Juntamos uma galera lá para falar com a diretora [do hospital], e aí sim que conseguimos atendimento", relata.

De acordo com a mãe, Helena foi liberada após fazer um hemograma e receber soro. A médica informou que não havia necessidade de manter a bebê internada, após o quadro de febre ter cessado. Gabriela continuou o tratamento da filha em casa, com medicamentos prescritos no Hospital de Sobradinho.

Dois dias depois, na noite de terça-feira (27), a bebê vomitou muito e sentiu muita sede. No dia seguinte, a criança amanheceu fraca e com as extremidades do corpo frias. "Quando cheguei no Hospital de Planaltina eu tive todo o amparo. Eles ficaram uma hora reanimando ela, deram dez doses de adrenalina. Se houve erro, foi no Hospital de Sobradinho", conta Gabriella.

Certidão de óbito indica Covid-19

A declaração de óbito da criança indica parada cardiorrespiratória, dengue e PCR positivo para Covid-19 como causas da morte. No entanto, Gabriella Alves diz que em nenhum dos locais onde procurou atendimento para Helena foi solicitado teste de Covid-19. A mãe acrescenta que, segundo o médico, a morte de Helena foi causada pela dengue.

"Eu preciso de justiça para minha filha e mais que isso, fazer um alerta para as mamães de todo o Brasil. A dengue está matando porque os hospitais não estão fazendo nada", apela Gabriella.

Até a noite deste sábado (02), a Secretaria de Saúde do DF não havia se posicionado em relação ao fato. Em 2024, o Distrito Federal já registrou 77 mortes por dengue, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira (1º), e é a unidade federativa com maior número de óbitos provocados pela doença.

No Brasil, são mais de 1 milhão de casos prováveis e confirmados; 258 mortes confirmadas e outros 651 óbitos em investigação.