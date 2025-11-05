Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Maior superlua do ano: evento astronômico pode ser visto nessa quarta-feira (5)

A mais brilhante superlua de 2025 será visível em todo o Brasil, a depender das condições climáticas

Lívia Ximenes
fonte

Nessa quarta-feira (5) ocorre a segunda e penúltima superlua de 2025 (Sidney Oliveira / Ascom Uepa)

A maior e mais brilhante superlua do ano ocorre nessa quarta-feira (5) e pode ser vista em todo o Brasil, se as condições climáticas forem favoráveis, segundo o Observatório Nacional. O evento astronômico é o segundo e penúltimo desse tipo em 2025. O fenômeno ocorre devido ao perigeu, momento em que a Lua está no ponto mais próximo da Terra.

VEJA MAIS

image China enviará seu astronauta mais jovem em missão espacial e quer pousar na Lua até 2030

image Nasa planeja dar uma volta ao redor da lua com tripulantes no início de 2026
A última vez que a agência espacial promoveu uma missão lunar tripulada foi há 50 anos

image 'Lua de sangue': fenômeno ficou visível em diversos locais do mundo
Ele começou por volta de 12h30

A melhor visualização da superlua será logo ao anoitecer e em Belém o horário indicado é 18h14, conforme plataformas especializadas. A hora exata para a observar a Lua cheia varia conforme o local. Não é necessário equipamento específico para vê-la.

A primeira superlua do ano foi no dia 6 de outubro e a próxima deve ocorrer no dia 4 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

superlua

superlua em belém

maior superlua do ano

Lua

Astronomia

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

Política

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula

30.10.25 19h03

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Cristian Cravinhos fala sobre relacionamento gay retratado em ‘Tremembé’

Condenado pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, ele se relacionou com outro detento enquanto esteve encarcerado

05.11.25 8h30

ÚLTIMO ROMÂNTICO

Detento de Tremembé revela romance com Cristian Cravinhos e 'prova de amor' dentro do presídio

Ricardo, que diz ser o verdadeiro Duda, detalha namoro com Cristian Cravinhos na penitenciária e relembra gesto romântico que não foi mostrado na série

04.11.25 20h49

BRASIL

Supermercado vende carne 'azul fedorenta' e justiça obriga pagamento de indenização ao cliente

O caso serve de alerta para quem enfrenta situações semelhantes em compras de alimentos

05.11.25 10h14

ASTRONOMIA

Maior superlua do ano: evento astronômico pode ser visto nessa quarta-feira (5)

A mais brilhante superlua de 2025 será visível em todo o Brasil, a depender das condições climáticas

05.11.25 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda