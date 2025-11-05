Maior superlua do ano: evento astronômico pode ser visto nessa quarta-feira (5)

A maior e mais brilhante superlua do ano ocorre nessa quarta-feira (5) e pode ser vista em todo o Brasil, se as condições climáticas forem favoráveis, segundo o Observatório Nacional. O evento astronômico é o segundo e penúltimo desse tipo em 2025. O fenômeno ocorre devido ao perigeu, momento em que a Lua está no ponto mais próximo da Terra.

A melhor visualização da superlua será logo ao anoitecer e em Belém o horário indicado é 18h14, conforme plataformas especializadas. A hora exata para a observar a Lua cheia varia conforme o local. Não é necessário equipamento específico para vê-la.

A primeira superlua do ano foi no dia 6 de outubro e a próxima deve ocorrer no dia 4 de dezembro.