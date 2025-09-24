Capa Jornal Amazônia
Nasa planeja dar uma volta ao redor da lua com tripulantes no início de 2026

A última vez que a agência espacial promoveu uma missão lunar tripulada foi há 50 anos

Victoria Rodrigues
fonte

No total, a missão deverá durar 10 dias. (Foto: Austin DeSisto/ NurPhoto/ Getty Images)

A Agência Espacial Americana (Nasa) informou nesta terça-feira (23) que realizará o lançamento da missão Artemis 2, que tem como propósito dar uma volta ao redor da Lua com a nave tripulada. Para isso, o veículo espacial será lançada do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, e, quando regressar, pretende aterrissar no Pacífico leste, junto à costa da cidade de San Diego, nos Estados Unidos.

Ao todo, três astronautas americanos e um canadense viajarão a bordo no dia 5 de fevereiro de 2026 para a missão e nesta data a Nasa pretende fazer história ao realizar o primeiro voo tripulado do programa Artemis. O intuito do projeto é testar e validar os sistemas da nave em preparação para a Artemis 3, a fim de marcar o regresso dos humanos à superfície da Lua após mais de cinco décadas.

No total, a missão tem previsão para terminar em 10 dias, sendo contabilizados o tempo de ida, de estudos na órbita lunar e da volta dos tripulantes. A cápsula Orion ficará responsável por transportar os quatro astronautas da Artemis 2 e, desse modo, orbitará a Terra uma vez antes de seguir em direção à Lua, a uma distância de quase 10.000 quilômetros, antes de retornar ao planeta mais uma vez.

Qual o objetivo da viagem espacial?

A Nasa pretende enviar tripulantes para o espaço em uma missão na órbita lunar para fazer diversas experiências e estudar os efeitos das viagens espaciais na saúde humana. Para conseguir cumprir esse objetivo, vão ser monitorados a atividade física, o sono e as interações dos astronautas que estarão a bordo da cápsula, de modo semelhante ao que acontece com as “pulseiras fitness”.

Mudança de planos

Inicialmente, a Nasa havia se comprometido originalmente a lançar a Artemis 2 no máximo até abril de 2026, mas a administradora adjunta interina da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, Lakiesha Hawkins, revelou que a agência desejava acelerar os preparativos. Com isso, ficou acordado que a nave está prevista para ser lançada em fevereiro do ano que vem para a Lua.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

