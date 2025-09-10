Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

O rover Perseverance da Nasa descobriu rochas em um leito de rio seco que podem conter sinais potenciais de vida microscópica antiga em Marte, informaram cientistas nesta quarta-feira, 10.

Eles enfatizaram que é necessária uma análise aprofundada da amostra coletada pelo Perseverance - idealmente em laboratórios na Terra - antes de se chegar a qualquer conclusão.

Embora reconheça que a análise mais recente "certamente não é a resposta definitiva", o chefe da missão científica da Nasa, Nicky Fox, disse que é "o mais perto que chegamos de descobrir vida antiga em Marte".

Explorando Marte desde 2021, o rover não pode detectar diretamente vida, passada ou presente. Em vez disso, ele carrega uma broca para penetrar nas rochas e tubos para armazenar as amostras coletadas nos locais considerados mais adequados para abrigar vida bilhões de anos atrás. As amostras aguardam recuperação na Terra - um plano ambicioso que está em espera enquanto a Nasa busca opções mais baratas e rápidas.

Chamando-a de "descoberta empolgante", dois cientistas que não participaram do estudo - Janice Bishop, do Instituto SETI, e Mario Parente, da Universidade de Massachusetts Amherst - foram rápidos em apontar que processos não biológicos poderiam ser responsáveis.

"Essa é parte da razão pela qual não podemos ir tão longe a ponto de dizer: Aha, esta é uma prova positiva de vida", disse o pesquisador-chefe Joel Hurowitz, da Universidade Stony Brook, à agência Associated Press. "Tudo o que podemos dizer é que uma das explicações possíveis é a vida microbiana, mas pode haver outras maneiras de criar esse conjunto de características que vemos."

De qualquer forma, Hurowitz disse que é o melhor e mais convincente candidato até agora na busca do rover por sinais potenciais de vida antiga. Foi a 25.ª amostra coletada; o total agora é de 30. As descobertas foram publicadas na revista Nature.

"Seria incrível poder demonstrar conclusivamente que essas características foram formadas por algo que estava vivo em outro planeta bilhões de anos atrás, certo?", disse Hurowitz. Mas mesmo que não seja esse o caso, é "uma lição valiosa sobre todas as maneiras pelas quais a natureza pode conspirar para nos enganar".

Coletada no verão passado, a amostra é de rochas argilosas avermelhadas e ricas em argila em Neretva Vallis, um canal fluvial que outrora levava água para a cratera Jezero. Este afloramento de rocha sedimentar, conhecido como formação Bright Angel, foi pesquisado pelos instrumentos científicos do Perseverance antes da perfuração.

Junto com o carbono orgânico, um elemento fundamental da vida, Hurowitz e sua equipe encontraram partículas minúsculas, apelidadas de sementes de papoula e manchas de leopardo, que eram enriquecidas com fosfato de ferro e sulfeto de ferro. Na Terra, esses compostos químicos são subprodutos da decomposição de matéria orgânica por micro-organismos.

"Não há evidências de micróbios em Marte hoje, mas se algum estivesse presente na antiga Marte, eles também poderiam ter reduzido os minerais de sulfato para formar sulfetos em um lago como o da cratera Jezero", escreveram Bishop e Parente em um editorial que acompanha o artigo.

Não há evidências de vida atual em Marte, mas a Nasa, ao longo de décadas, enviou naves espaciais a Marte em busca de ambientes aquáticos passados que poderiam ter sustentado vida no passado.

Quando o Perseverance foi lançado em 2020, a Nasa esperava que as amostras voltassem à Terra no início da década de 2030. Mas essa data foi adiada para a década de 2040, pois os custos aumentaram para US$ 11 bilhões, paralisando os esforços de recuperação.

Até que as amostras sejam transportadas de Marte por naves espaciais robóticas ou astronautas, os cientistas terão que confiar em substitutos terrestres e experimentos de laboratório para avaliar a viabilidade da vida marciana antiga, de acordo com Hurowitz.

O administrador interino da Nasa, Sean Duffy, disse que os orçamentos e o tempo determinarão a melhor forma de proceder, e até levantou a possibilidade de enviar equipamentos sofisticados a Marte para analisar as amostras no planeta vermelho. "Todas as opções estão em aberto", disse ele.

Dez dos tubos de amostra de titânio coletados pelo Perseverance foram colocados na superfície marciana há alguns anos como backup para o restante a bordo do rover, tudo parte da missão de retorno ainda indefinida da Nasa.