O Liberal chevron right Variedades chevron right

China enviará seu astronauta mais jovem em missão espacial e quer pousar na Lua até 2030

Estadão Conteúdo

A China afirmou nesta quinta-feira, 30, que está no caminho certo para pousar na Lua até 2030, ao apresentar a próxima equipe que seguirá para sua estação espacial, como parte dos planos do país para se tornar líder na exploração espacial.

"Atualmente, cada programa de pesquisa e desenvolvimento para levar um ser humano à Lua está progredindo sem problemas", disse o porta-voz do Programa Espacial Tripulado da China, Zhang Jingbo, citando o foguete Longa Marcha 10, os trajes lunares e o veículo de exploração como exemplos de esforços bem sucedido nesse sentido. "Nossa meta de levar um ser humano à Lua até 2030 permanece inalterada."

A equipe será liderada pelo piloto espacial Zhang Lu, que participou há dois anos da missão Shenzhou-15. Ele será acompanhado pelo especialista de carga Zhang Hongzhang e pelo engenheiro de voo Wu Fei, ambos em seu primeiro voo espacial. Aos 32 anos, Wu Fei se tornará o astronauta chinês mais jovem a participar de uma missão espacial.

Eles fazem parte da missão em andamento para concluir a estação espacial Tiangong, parte importante dos planos chineses de exploração espacial. Cada equipe permanece na estação por seis meses, realizando pesquisas.

A missão, batizada de Shenzhou-21, decolará nesta sexta-feira, 31, às 22h44 no horário local (12h44 no horário de Brasília) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

Os astronautas também levarão quatro ratos nesta viagem - dois machos e duas fêmeas. Eles estudarão os efeitos da ausência de gravidade e do confinamento sobre os animais.

A China iniciou a construção do Tiangong, ou "Palácio Celestial", após ser excluída da Estação Espacial Internacional devido a preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos em relação à ligação direta do programa espacial chinês com o Exército de Libertação Popular. (Com agências internacionais).

Variedades
