Mãe e filha são arrastadas por vento forte em Campo Grande; vídeo

Duas mulheres foram arrastadas por uma forte ventania que atingiu Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (24). As vítimas são mãe e filha e estavam na lanchonete da família quando foram surpreendidas pelo vento.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que as duas foram arrastadas. A dona tentava segurar uma mesa, mas não conseguiu e foi levada pelo vento. Mesas de plástico, placas, toldo e até os salgados que estavam na estufa da lanchonete, que ficou destruída, também foram carregados pela ventania. Assista:

A filha da proprietária, que tem 11 anos e também estava no local, foi arrastada pela ventania junto com a mãe. As duas ficaram com arranhões pelo corpo, mas passam bem.

De acordo com metereologistas da região, a velocidade dos ventos em Campo Grande chegou a 70km/h na última sexta-feira (24).