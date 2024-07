Mãe e filha morrem após serem atropeladas por caminhonete em bar

Na noite de sábado (27), mãe e filha, ambas moradoras de Novo Horizonte do Norte, no Mato Grosso, morreram após serem atingidas por uma caminhonete desgovernada enquanto estavam em um bar. O incidente aconteceu na cidade de Ibiporã, no Paraná.

As vítimas, Rosana Pedroso Fávaro e sua filha, Sofia Carolina Oliveira, estavam sentadas em uma mesa na calçada do estabelecimento quando o veículo invadiu o local em alta velocidade. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento exato do impacto. Uma terceira pessoa que estava na mesa conseguiu se afastar a tempo e evitar ser atingida.

As vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O condutor da caminhonete, que não teve sua identidade revelada, foi preso em flagrante e encaminhado para um hospital da região. Seu estado de saúde é grave e ele encontra-se entubado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)