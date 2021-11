Mãe de Eliza Samúdio se pronuncia sobre rapaz 'fantasiado' de goleiro Bruno

Sônia Moura, mãe de Eliza Samúdio, morta pelo ex-goleiro Bruno em 2010, não conteve a tristeza ao ver a repercussão sobre o caso do tatuador que se 'fantasiou' de ex-goleiro Bruno, segurando um saco de lixo com o nome da filha. “Já chorei muito. Tanto desrespeito com a vítima. Bruninho ficou arrasado”, disse.

VEJA MAIS:

Ela também disse que ficou indignada com o desrespeito à memória de sua filha e mostrou preocupação ao lembrar do impacto que isso pode causar para o seu neto, de apenas 11 anos.

"Ele está em transição pra adolescência. É um momento complicado da vida dele, e as pessoas querem fazer o quê? Querem plantar raiva, ódio nele? Daqui a pouco vão fazer comparação dele com o pai. Eu tento preservar ele dessas coisas, não alimento ódio, nem mágoa do pai. Mas pra quê? Pra surgirem pessoas desse tipo e fazerem o que estão fazendo?", indagou.

A situação ganhou força nas redes sociais após uma casa de show, em Manaus, ter publicado uma foto onde mostra um homem vestido com a camisa do Flamengo, escrito nas costas: Bruno. Ele também carregava um saco de lixo com o nome da vítima.

(Reprodução)



“Parece que a pessoa não tem um pingo de empatia com o próximo. Será que a pessoa não sabe que tem o filho dela, que é menor, envolvido nisso tudo? Fiquei arrasada quando vi isso. Muito triste. Em 2018, jovens de Minas Gerais tinham feito a mesma coisa”, acrescenta ela, emocionada. Sônia irá tomar medidas e procurar a Justiça.”Eu já acionei a advogada para tomar as providências. Eu não vou admitir mais fazerem esse tipo de coisa com a minha filha. Justo no dia de hoje. É tão difícil para mim…”, concluiu.

A deputada estadual Joana Darc (PL) afirmou ter feito um boletim de ocorrência sobre o caso e que vai abrir uma representação no Ministério Público para que promotores investiguem a conduta do tatuador.