VÍDEO: Homem se fantasia de ex-goleiro Bruno e web se revolta; entenda

Um rapaz gerou revolta na web após ir a uma festa de Halloween, na última segunda-feira (1º) caracterizado como ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte da namorada Eliza Samudio.

VEJA MAIS:

A festa aconteceu em uma casa de shows 'Porão do Alemão', em Manaus. Na imagem, publicada nas redes sociais da boate, mostra o homem vestido com uma camisa do Flamengo que estampa o nome Bruno e segura um saco de lixo preto no qual está escrito Eliza.

O post rendeu uma série de críticas. Internautas consideraram a fantasia uma apologia ao feminicídio.

Logo em seguida, a casa de show apagou a postagem e emitiu uma nota dizendo que "não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio". A dona do estabelecimento também publicou nas redes sociais dizendo que não está em Manaus e que deixou o 'estagiário tomando conta das redes sociais'.

ASSISTA:

Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Eliza Samudio, em 2010. O corpo dela nunca foi encontrado. Na época do crime, o atleta era goleiro do Flamengo.

Joana Darc (PL), membro da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa do Amazonas, disse que vai denunciar o caso à Justiça.

"Isso não é fantasia de Halloween, isso é apologia a um crime cometido contra uma mulher que foi estrangulada, esquartejada e morta. Que horror! Não podemos nos calar mulheres", disse a deputada.