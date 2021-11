Tatuador é demitido após se 'fantasiar' de ex-goleiro Bruno: 'apologia ao crime'

O tatuador que se 'fantasiou' de ex-goleiro Bruno foi demitido do estúdio em que trabalhava, em Manaus, após aparecer em uma imagem onde zomba do assassinato da modelo Eliza Samúdio, morta em 2010.

Na imagem, o homem veste uma camiseta do Flamengo com o nome do ex-goleiro e segura um saco de lixo com o nome de Eliza.

A foto foi publicada nas redes sociais da casa de shows "Porão do Alemão" e logo viralizou negativamente na web. A boate logo apagou a imagem e pediu desculpas pela publicação.

O estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria" também se pronunciou e anunciou, afirmando que o rapaz foi demitido.

"O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o "El Cartel Tatuaria". Mais tarde, o estúdio comandado pelo tatuador Giovane Araújo afirmou que o homem demitido era sócio e que a parceria foi desfeita após a publicação da imagem.

A foto foi tirada durante as comemorações do Halloween, no último domingo (31). A imagem foi retirada das redes sociais, e a casa de show afirmou que a postagem foi feita por um estagiário de 20 anos.

O delegado João Tayah, da Polícia Civil, alertou sobre o artigo 287 do Código Penal, onde mostra que é crime "fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime", com pena de "detenção, de três a seis meses, ou multa".

"Feminicídio não é brincadeira, feminicídio não é fantasia", afirmou.

O policial afirmou que o suspeito tem que prestar esclarecimentos. "Qualquer estabelecimento noturno que venha a presenciar fantasias que sejam ofensivas às mulheres, que façam referência elogiosa ou de apoio a qualquer tipo de evento criminoso já ocorrido no Brasil pode acionar a delegacia da área pra que a pessoa seja conduzida e preste esclarecimentos sobre as razões de adotar esse tipo de comportamento", ressaltou.