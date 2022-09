Mãe confessa que envenenou, afogou e esfaqueou filhas encontradas mortas em Goiás

A mãe das duas meninas encontradas mortas em um colchão na garagem de casa, em Edéia, sul de Goiás, confessou aos policiais militares que matou as filhas, Maria Alice, de 6, e Lavínia, de 10 anos. Segundo os policiais, a mulher afirmou que envenenou, afogou e esfaqueou as meninas. Com informações do G1.

VEJA MAIS

“No local do crime havia elementos que levavam a crer que ela agiu dessa forma. Havia um frasco de veneno para rato aberto e outro fechado, uma caixa d’água cheia com uma extensão [elétrica] ligada dentro, como se pretendesse eletrocutar”, descreveu o delegado Daniel Moura.

Izadora Alves de Faria, de 30 anos, foi encontrada horas após o crime, na noite da última terça-feira (27). Ela apresentava marcas de tentativa de suicídio e precisou ser internada. Após a prisão em flagrante, Izadora foi encaminhada para um hospital da cidade.

Ainda de acordo com o delegado, ainda não há informações sobre a motivação do crime e a causa da morte ainda será confirmada pela Polícia Científica. O pai das crianças contou que na noite anterior ao crime, ele e Izadora teriam brigado e ela ameaçou tirar a própria vida e a das filhas.

“O pai falou que o relacionamento dos dois estava conturbado e ela precisava fazer tratamento psiquiátrico porque não estava bem”, contou o delegado.

Moura afirmou que Izadora segue escoltada por policiais no hospital e não corre risco de morrer. Ela pode responder por duplo homicídio qualificado, com aumento de pena pelo fato de as vítimas serem menores de 14 anos e serem filhas dela, podendo chegar a 100 anos de prisão.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)