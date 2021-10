Jovem usa bilhete para denunciar o pai: 'Ele tentou matar eu e minha mãe'

Uma jovem de 18 anos estava sendo mantida sob cárcere, junto com a mãe e uma irmã, pelo próprio pai, denunciou o homem por meio de um bilhete. Ela entregou à polícia um pedaço de papel com o pedido de socorro: “Ele tentou matar eu e minha mãe”. O homem, de 40 anos, foi preso em flagrante, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, na quarta-feira (13). As informações são do portal NSC Total.

Os policiais militares foram até a casa após receberem uma denúncia na manhã da quarta-feira. No local, estava o homem, a esposa, de 38 anos, e uma filha do casal, de 18 anos. A jovem aproveitou a presença dos agentes para fazer a denúncia silenciosa. O pai teria mantido a mulher e as duas filhas presas, sob ameaças e agressões.

O suspeito estava com um cigarro de maconha e foi levado para a delegacia, junto com a esposa e a filha. Lá, as mulheres relataram os momentos de terror que passaram nos últimos dias. Elas teriam sido levadas, junto com mais uma filha do casal, de 13 anos, para o sítio na segunda-feira (11).

No sítio, a mãe das garotas foi agredida com socos e chutes, além de sofrer uma tentativa de homicídio com um machado. Tentando defender a mãe, a filha mais nova acabou agredida com um chute nas costelas. A filha mais velha foi ameaçada de morte com uma foice. O pai ameaçou que, caso tentassem fugir, seriam atropeladas.

Além das agressões, o homem havia colocado barro no arroz e tentou obrigar que as três comessem. Ainda de acordo com as vítimas, o homem quebrou móveis, ameaçou matar a avó das filhas e atear fogo na casa dela.

O agressor foi levado à Unidade Prisional de Itapema e deve responder pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça.