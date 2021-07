Pai é preso acusado de matar filha de 1 ano; mãe é suspeita de esconder o crime

Os pais da menina de 1 ano e 2 meses encontrada morta na casa da família foram presos pela Polícia Militar (PM). Os dois são acusados de terem matado a criança. O crime aconteceu na casa da família, em Montes Claros, próximo de Belo Horizonte (MG). Com informações do Portal R7.

As investigações apontam que Maria Valentina Alves Rodrigues foi agredida pelo pai, de 36 anos. O avô da vítima chamou a polícia, que encontrou a menina sem sinais vitais e com hematomas no abdômen. O pai ainda tentou fugir, mas foi preso após ser contido pelos policiais.

A mãe da menina, de 28 anos, disse acreditar que o marido cometeu o crime. Ela estava na casa no momento que tudo aconteceu, mas contou que não presenciou as agressões. Outros três parentes do suspeito também foram presos por ajudarem na fuga do homem.

(Reprodução / Record TV)

O casal, que possui antecedentes criminais, tem outros quatro filhos. Uma das crianças, de quatro anos, falou que viu a irmã ser agredida pelo pai durante a madrugada. Também afirmou que já foi agredida pelo homem em outra situação.

A PM informou que a vítima foi agredida com golpes que causaram lesões em várias partes do corpo. Os suspeitos serão investigados por homicídio qualificado.