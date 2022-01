Mãe é presa após mentir sobre doença e matar a filha de 7 anos

Uma moradora do Colorado, Estados Unidos, Kelly Renner Turner, 43 anos, confessou, por meio de um acordo legal, mentir que a filha estava doente para conseguir doações. Ela também responde pelos crimes de abuso infantil, roubo e o assassinato da filha de sete anos. As informações são do site IG.

VEJA MAIS

A mãe e filha ficaram famosas em 2012 pela suposta condição de Olívia Gant, de 7 anos. Elas receberam cerca de US $23.000 dólares em doações e bastante atenção da mídia, principalmente após a realização da “lista de desejos” da Olivia. Kelly alegava que a filha tinha nascido prematura e sofria de autismo, convulsões, atrasos no desenvolvimento, entre outras doenças.

As investigações sobre o caso tiveram início em 2018, depois que Kelly levou outra de suas filhas ao hospital, devido a dores nos ossos causadas por um a uma câncer. Isso despertou mais suspeitas nos médicos, que já não acreditavam que os problemas de saúde de Olivia fossem terminais.

Em investigação, a autópsia do corpo de Olivia declarou que a causa de sua morte foi inconclusiva, sem evidências de insuficiência renal, contrariando o que Kelly Turner alegava ser a morte de sua filha. Além do mais, a acusação ainda defendeu que a criança teve os seus cuidados médicos interrompidos por Kelly, permitindo assim que a menina viesse a falecer.

O jornal CBN também apurou que a família recebeu em torno de US $600.00 dólares ao todo entre doações e benefícios do Medicaid, apesar da família possuir plano de saúde oferecido pela empresa do marido de Turner.