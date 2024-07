'Lua do Veado' deve atrair curiosos no fim de semana; veja onde curtir com os amigos!

A Lua do Veado, também conhecida como Lua Cheia de julho, poderá ser vista no próximo domingo, dia 21 de julho. Esse evento astronômico, esperado ansiosamente por amantes da astronomia e fotografia, recebe esse nome por conta de uma coincidência interessante: o crescimento dos chifres de cervos no início do verão para o hemisfério norte.

🌙 O que é a Lua do Veado?

No hemisfério norte, durante o mês de julho, os novos chifres dos veados machos começam a crescer de suas testas em camadas de pelo aveludado. Essa mudança na aparência dos animais coincide com a fase de lua cheia, dando origem à denominação "Lua do Veado".

Apesar da conexão curiosa, é importante ressaltar que a troca de chifres dos cervos não possui relação direta com a fase lunar. Trata-se de um processo natural anual que ocorre em diversas espécies que habitam regiões de clima temperado. No Brasil, por exemplo, como os cervos são neotropicais, essa troca anual não se aplica.

Segundo o presidente da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), Helio Jaques Rocha Pinto, a Lua do Veado não possui nenhum diferencial, sendo mais uma lua cheia "comum".

🌙 Quando e como observar a Lua do Veado?

A Lua do Veado surge no horizonte leste ao anoitecer e se põe no oeste pouco antes do amanhecer. No hemisfério norte, onde as noites são mais curtas nesta época do ano, a lua permanece relativamente baixa no céu, mesmo à meia-noite. Já no hemisfério sul, ela alcança uma posição mais alta no firmamento.

Segundo o site Star Walk, a Lua de Cervo poderá ser vista no domingo às 04:17 horas do centro do México, o que seria às 6h17 na Argentina. No Brasil, a localização do satélite natural poderá ser orientada por aplicativos como Sky Tonight com os horários e a trajetória correta durante o fenômeno.

A olho nu ela parecerá cheia no dia anterior e no dia seguinte. Isso ocorre porque mais de 98% do disco lunar estará iluminado durante esse período. A próxima Lua do Veado ocorrerá em 10 de julho de 2025.

Fases da Lua em Julho de 2024:

🌑 Lua Nova: 5 de julho, 22:57 GMT;

🌓 Primeiro Quarto: 13 de julho, 22:49 GMT;

🌕 Lua Cheia: 21 de julho, 10:17 GMT;

🌗 Último Quarto: 28 de julho, 02:52 GMT.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de OLiberal.com)