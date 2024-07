Indianos surpreendem e fecham o Koo; saiba porque a rede social foi encerrada

A rede social Koo, que tentava ser concorrente do X (antigo Twitter) foi encerrada nesta terça-feira (02/07). O aplicativo ficou popular no Brasil em 2022, após os primeiros rumores de que Elon Musk iria comprar o twitter.

A plataforma permitia posts de até 500 caracteres, tinha uma aba de Trending Topics com os assuntos em alta entre usuários e usava um logo parecido com o antigo do Twitter.

Segundo o portal TechCruch, o Koo foi descontinuada após desafios para expandir sua base de usuários nos últimos anos.

Em uma página no X direcionada para o público brasileiro, a empresa lamentou o encerramento. "Obrigado por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus..."

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o encerramento do aplicativo.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)